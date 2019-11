"Simona Halep a doborat inca o borna importanta"

Ziare.

In urma succeselor din 2019, campioana de la Wimbledon a depasit pragul celor 35 de milioane de dolari incasati din tenis.Sportiva noastra a castigat in intreaga cariera 35.108.021 de dolari.In topul din intreaga istorie a tenisului, Simona ocupa locul 5, fiind depasita doar de surorile Williams, Maria Sharapova si Caroline Wozniacki In 2019, Simona a incasat pentru rezultatele obtinute 6.962.442 de dolari.In plus, Simona mai castiga in jur de 4 milioane de dolari anul din contractele de sponsorizare.Sportiva noastra are intelegeri cu companii precum Nike, Wilson, Mercedes -Benz si Hublot.C.S.