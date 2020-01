Simona Halep a facut una dintre cele mai importante declaratii ale anului

Ziare.

Astfel, vorbele Simonei Halep din ianuarie 2019 au fost incluse de jurnalistii de la ESPN pe lista "celor mai bune 100 declaratii facute in tenis" anul trecut.In declaratia amintita, Simona se referea la felul in care s-a schimbat viata ei dupa ce a castigat primul Grand Slam al carierei."Tot ce am facut in viata pana acum, am facut pentru tenis, nimic altceva nu-a contat. De aceea, poate, a devenit prea mult. De aceea am suferit. Acum nu mai simt presiunea, ma simt mai bine. N-as fi asa relaxata daca nu as fi castigat turneul francez. A disparut o povara de pe umerii mei.M-am dedicat 100% tenisului atat de multi ani. Acum am obtinut un grand slam si am inceput sa ma bucur mai mult de viata. Imi place sa ies, sa imi fac noi prieteni. Sunt mai deschisa. Inainte de victoria din Franta eram foarte concentrata de cariera. Am experienta si de aceea am decis sa merg mai departe fara antrenor timp de patru luni. Vreau sa ma simt relaxata. Am simtit multa presiune anul trecut - din Romania, de la oamenii din jur, pentru ca toata lumea vorbea despre un grand slam. Bineinteles ca este doar sport, dar pentru mine insemna totul. De-asta am suferit putin", a spus Simona Halep in ianuarie 2019.Pe aceasta lista se afla si o declaratie facuta de Ion Tiriac la adresa lui Gerard Pique, dupa ce acesta a schimbat formatul competitional din Cupa Davis "E cea mai mare gluma din lume", declara Tiriac despre noul format.C.S.