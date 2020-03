WTA anunta ca Simona Halep a facut una dintre cele mai tari declaratii ale anului

Ziare.

Profitand de pauza competitionala cauzata de pandemia de coronavirus, WTA a facut o trecere in revista a unor momente care au marcat startul acestui sezon.Astfel, WTA noteaza pe site-ul oficial ca Simona Halep a facut una dintre cele mai tari declaratii din acest an.Este vorba despre declaratia in care Simona anunta ca va dona bani victimelor incendiilor din Australia de fiecare data cand il va supara pe Darren Cahill "Ei bine, stiti ca iubesc Australia, dar de asemenea stiti ca nu reusesc prea multi asi. Promisiunea mea este ca, de fiecare data cand il voi supara pe Darren Cahill in timpul meciurilor din Australia, voi dona 200 de dolari. In acest fel vreau sa strang mai multi bani", declarase Simona Halep in luna ianuarie.In total, Simona a donat 20 de mii de dolari victimelor incendiilor din Australia.WTA mai noteaza ca demersul Simonei Halep a avut ecouri, iar Alize Cornet s-a alaturat si ea cauzei.C.S.