Simona Halep a inceput pregatirile la Adelaide impreuna cu Darren Cahill si a postat si un mesaj pentru fani (Video)

World Number 4 Simona Halep back in Adelaide and together again with coach Darren Cahill

Campioana de la Wimbledon si Roland Garros a plecat la Antipozi pe 1 ianuarie si a dat startul deja pregatirilor pentru sezonul australian pe hard outdoor.Romanca a fost filmata de un jurnalist australian in timp ce se pregatea cu antrenorul sau Darren Cahill , care a revenit in staff-ul sau de la 1 ianuarie si care acum se afla in orasul sau de bastina.Imediat dupa ce a ajuns la Adelaide, Simona Halep a tinut sa filmeze un clip pe reteaua de socializare Instagram, sustinand ca abia asteapta sa joace in acest turneu WTA aflat in premiera in calendarul oficial anual:"Sunt incantata sa fiu din nou la Adelaide, abia astept sa joc primul meci la turneu, dar si sa vizitez orasul", spunea in clipul de mai sus Halep, locul 4 WTA in acest moment, la startul lui 2020.La plecarea in Australia, pe aeroportul Otopeni, Simona Halep a vorbit despre obiectivele pe care le are in startul acesta de sezon: "Imi doresc maximum, sper sa fiu cat se poate de bine pregatita la Melbourne . Este cel mai important turneu. Am o perioada destul de buna inainte pentru pregatire si am incredere ca o sa fie bine. Ma simt foarte bine fizic, nu am nicio problema, m-am antrenat bine. Sunt puternica pe picioare, pe tot corpul", puncta romanca nascuta la Constanta, in varsta de 28 de ani.Halep are de aparat in luna ianuarie 241 de puncte si poate urca pe locul 3 dupa chiar prima saptamana, daca Osaka nu va trece de sferturile de finala la Brisbane, turneu care incepe pe 6 ianuarie.D.A.