Simona Halep a jucat accidentatat in finala de la Dubai: Dezvaluirea facuta de tatal ei

Simona ar avea "o galma in talpa" si ar fi avut ceva probleme la serviciu si deplasare."Nu a cedat o clipa, cu toate ca sufere de o mica accidentare, o galma in talpa, care o incomodeaza la serviciu si deplasare. A luptat pana la ultima picatura de sange", a spus Stere Halep intr-o interventie la Digi24.Nu stim inca daca din acest motiv Simona a ales sa se retraga de la turneul programat saptamana viitoare la Doha (Qatar) Simona Halep a castigat, sambata seara, turneul de la Dubai, dupa o finala complicata cu Elena Rybakina.Tenismena noastra, cap de serie numarul 1 la turneul din Emiratele Arabe Unite, s-a impus in trei seturi, scor 3-6, 6-3, 7-6 (5).Doua ore si jumatate a durat finala dintre Simona Halep si Elena Rybakina.I.G.