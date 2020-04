Simona Halep a "jucat" din nou tenis: Ce "premiu" a castigat sportiva noastra (Video)

Ziare.

La provocarea cantaretului Smiley , Simona a improvizat un meci de tenis in garajul casei sale, iar adversar a fost fratele sau, Nicolae.Simona a improvizat un fileu din cordonul de la halat si si-a invins fratele cu 6-5.Ea s-a bucurat intens dupa fiecare punct castigat, iar la final a primit drept premiu un cozonac."Am jucat pentru foarte multe trofee in cariera mea, dar pentru asa ceva niciodata. Sunt bucuroasa ca am castigat. Abia astept sa mananc cozonacul, o sa-l savurez! Am invatat de mica sa impart si o sa-i dau si lui.A fost interesant, mai ales ca eu am pregatit terenul. Imi aduceam aminte de copilarie, cand faceam asta in casa. Am pus doua scaune, cordonul de la halat, chiar imi doream revansa", a spus Simona pe canalul de YouTube al lui Smiley.Simona s-a intors in aceasta perioada acasa la Constanta pentru a petrece Pastele cu familia sa.C.S.