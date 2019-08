Simona Halep a luat o decizie surprinzatoare in ceea ce priveste turneul de la Rogers Cup

Ziare.

Halep a luat decizia ca la aceasta editie sa participe si in proba de dublu, alaturi de Leylah Annie Fernandez, sportiva din Canada de doar 16 ani.Cele doua vor evolua in turul I cu perechea Nicole Melichar - Kveta Peschke.Leylah Annie Fernandez este o jucatoare de mana stanga, considerata un mare talent al tenisului mondial feminin. Ea a castigat deja un trofeu de Mare Slem la juniore, in acest an, la Roland Garros In ceea ce priveste proba de simplu, Simona Halep are primul tur liber, iar in turul 2 va da piept cu invingatoarea dintre Kiki Mladenovici si o jucatoare venita din calificari.Turneul Rogers Cup are loc intre 5 si 11 august si va fi televizat pe DigiSport.Halep a cucerit trofeul de la Wimbledon in luna iulie, dupa o finala cu Serena Williams , scor 6-2, 6-2.