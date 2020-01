Simona Halep a mai scapat de doua adversare redutabile de la Adelaide, din cauza problemelor medicale

Ziare.

Tenismena de 28 de ani din Constanta, dubla campioana de Mare Slem, la Wimbledon si Roland Garros , a mai scapat de doua adversare importante in Australia, e vorba de Johanna Konta (12 WTA) si Petra Martici (15 WTA), dupa cum se arata intr-un comunicat oficial al organizatorilor de la Antipozi.Motivul acestor retrageri este unul medical, Konta acuzand dureri la genunchi, iar Petra Martici avand serioase probleme la spate.In locul celor doua tenismene mai sus citate, au intrat pe tablou direct Hsieh Su-Wei (33 WTA) si Barbora Strycova (31 WTA). Pe tabloul principal de la Adelaide vor fi astfel 10 sportive din top 20 WTA, printre ele evident si Simona Halep, locul 4 WTA, favorita 2, imediat sub Ash Barty, lidera mondiala WTA la zi.Simona Halep are bye in primul tur la Adelaide, iar in turul II va da piept cu invingatoarea meciului dintre Ajla Tomljanovici si o jucatoare venita din calificari.Iata mai jos si lista primelor 5 favorite de la Adelaide, un turneu WTA organizat in premiera in calendarul WTA, intre 13 - 18 ianuarie:Toate partidele Simonei Halep din Australia vor fi LIVE pe Ziare.com. Turneul de la Adelaide va fi televizat pe DigiSport.Citeste si:D.A.