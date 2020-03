Simona Halep a oferit unul dintre cele mai memorabile momente ale ultimilor 10 ani in tenisul feminin

Ziare.

In ierarhia realizata de Tennis Circus , succesul Simonei se afla pe locul 9."Halep, care parea urmarita de un ghinion, pierduse deja 3 finale, inainte ca in sfarsit sa obtina primul Grand Slam si sa-si ofere o bucurie care a valorat dublu", a scris sursa citata.In topul realizat de italieni, cel mai memorabil moment din ultimii 10 ani este succesul Francescai Schiavone de la Roland Garros 2010.1. Succesul Francescai Schiavone de la Roland Garros 20102. Anul 2012 al Serenei Williams: Dupa ce a fost invinsa la Roland Garros de Virginie Razzano (locul 111 WTA ), a revenit si a castigat Wimbledon , Jocurile Olimpice si US Open 3. Succesul de la dublu al perechii Sara Errani - Roberta Vinci de la Wimbledon 20144. Finala de la US Open 2015, dintre Flavia Pennetta si Roberta Vinci5. Momentul in care Maria Sharapova a anuntat ca a fost prinsa dopata6. Sezonul magic al lui Angelique Kerber din 20167. Medalia de aur castigata de Monica Puig la Jocurile Olimpice 20168. Momentul in care Petra Kvitova a fost injunghiata in propria casa, in decembrie 20169. Succesul Simonei Halep de la Roland Garros 201810. Conflictul dintre Serena Williams si arbitru din finala de la US Open 2018C.S.