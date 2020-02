Simona Halep a patruns intr-un top extrem de select al tenisului mondial, dupa triumful de la Dubai

Ziare.

Halep, locul 2 mondial WTA la aceasta ora, a invins-o in ultimul act din Emirate pe Elena Rybakina, scor 3-6, 6-3, 7-6, dupa peste 2 ore si jumatate de lupta crancena.La finalul acestei intalniri, Simona se poate lauda cu al 20-lea sau trofeu al carierei, moment in care a intrat intr-o companie extrem de selecta al tenismenelor care all-time au in palmares minim 20 de trofee castigate, vorbim aici strict de jucatoarele inca aflate in activitate. Pe aceasta lista se mai afla Serena Williams cu 73 de trofee castigate, Venus Williams cu 49, Kim Clijsters cu 41, Maria Sharapova cu 36, Petra Kvitova cu 27 si Victoria Azarenka plus Simona Halep, ambele avand 20 de titluri in palmares, mai nou.Halep a mai izbandit si in 2015 la Dubai, dupa o finala decisa in doua seturi cu Karolina Pliskova din Cehia, 3 mondial WTA acum.Jucatoarea din Romania ocupa locul 2 mondial si poate fi depasita numai de aceeasi Pliskova dupa turneul de la Doha , turneu unde romanca a anuntat forfait din cauza unor probleme medicale.Pentru fosta lidera mondiala nascuta la Constanta urmeaza dubla din SUA Indian Wells - Miami, dubla care va debuta de pe 9 martie.