Simona Halep a plecat catre Shenzhen, pentru Turneul Campioanelor. Ce mesaj a postat campioana noastra, pe aeroport

Romanca ce va ocupa incepand de luni locul 5 mondial WTA e pregatita dupa cum spune ea sa mai dea o lovitura, dupa turneul de la Wimbledon cucerit in acest an in luna iulie.Cea mai buna performanta pe care Simona o are la un Turneu al Campioanelor este finala din 2014, cand a avut si prima sa prezenta din cariera la WTA Finals, finala pierduta in 2 seturi la Serena Williams Jucatoarea din Constanta care tocmai a implinit 28 de ani a tinut sa isi anunte fanii ca pleaca la Shenzhen, postand o fotografie pe o retea de socializare in care Simona apare la aeroport, cu urmatorul mesaj: "Suntem pe drum, prieteni", a scris Halep pe contul sau de Twitter Simona Halep nu a prea evoluat in ultima vreme din cauza accidentarilor la spate, ea declarand forfait la turneul de la Moscova, cel mai recent la care era inscrisa.Romanca nu mai are sanse sa ajunga pe primul loc in clasamentul WTA, chiar si daca triumfa la Shenzhen, dar are ocazia sa isi treaca in palmares un titlu pe care nu il are, pe langa cele 2 trofee de Mare Slem bifate deja, Roland Garros si Wimbledon Turneul Campioanelor incepe pe 27 octombrie si va fi televizat pe DigiSport.D.A.