Simona Halep a plecat in Canada: Iata ce a declarat pe aeroport si la ce turnee va participa in perioada urmatoare

Castigatoarea de la Wimbledon a vorbit cu reprezentantii presei prezenti pe aeroportul Henry Coanda, carora le-a dezvoluit ca s-a odihnit bine si pleaca increzatoare."E tot o suprafata rapida, n-o sa fie atat de dificil. Mai dificil e s-o iei de la capat dupa un succes atat de mare. Dar m-am odihnit destul de bine, am fost si in vacanta, ma simt bine si sunt increzatoare", a spus Simona."Nu vreau sa vorbesc despre sansele mele la US Open. Consider ca am sansa mea si vom vedea. Imi doresc sa reusesc acelasi joc ca la Wimbledon", a adaugat aceasta.In luna august, Simona Halep va lua parte la trei turnee, dupa cum urmeaza:5-11 august: Rogers Cup;12-18 august: Cincinnati;26 august - 8 septemberie: US Open.Toate meciurile Simonei Halep vor fi transmise in direct de site-ul Ziare.com.I.G.