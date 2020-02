Simona Halep a plecat la Dubai: Adversare de top la turneul dotat cu premii in valoare totala de 2,5 milioane de dolari

Ziare.

Tenismena noastra a declarat, la plecare de pe aeroportul Otopeni, ca e increzatoare ca va obtine un rezultat bun."Sunt doua turnee (Dubai si Doha - n.red.) care imi plac si sper sa fac un rezultat bun si de data aceasta", a spus Simona."Ca de fiecare data, plec cu ganduri bune, pozitive. M-am pregatit foarte bine, sunt increzatoare, vedem ce va fi", a adaugat jucatoarea aflata pe locul 2 in clasamentul WTA.Tragerea la sorti a meciurilor de la Dubai se va desfasura sambata, iar reprezentanta noastra va avea un prim tur liber, urmand a intra in turneu incepand cu turul II.Simona va fi cap de serie la Dubai, unde va avea adversare de top, sase dintre favorite aflandu-se in Top 10 WTA:1. Simona Halep2. Karolina Pliskova3. Elina Svitolina4. Belinda Bencic5. Sofia Kenin6. Kiki Bertens7. Aryna Sabalenka8. Johanna KontaAlte doua tenismene romane, Sorana Cirstea si Ana Bogdan, vor evolua in calificari.Anul trecut, turneul de la Dubai a fost castigat de Belinda Bencic, in timp ce Simona Halep s-a oprit in sferturile de finala.Dupa turneul de la Dubai, Simo va merge in Qatar, pentru a lua parte la turneul de la Doha.I.G.