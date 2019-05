"Simona Halep a plecat la Roland Garros: Iata ce a declarat sportiva noastra la aeroport"

Ziare.

Sportiva noastra a afirmat ca a trecut peste problemele medicale suferite la Roma si ca este gata de Roland Garros.Totusi, Simona a mentionat ca nu se considera favorita turneului si ca nu are nicio asteptare."Ma simt bine, sunt sanatoasa. Am avut cateva zile de odihna si sunt gata de lupta. Plec foarte bucuroasa ca a mai trecut un an si eu sunt campioana de anul trecut. Sunt foarte vesela ca trebuie sa merg acolo. Abia astept sa ajung. Sper sa fiu o albinuta care alearga bine si joaca bine. Este o suprafata care imi place, o sa fie bine, dar de la an la an e diferit. Pentru mine e cel mai important ca sunt apta.Vremea influenteaza fiecare turneu, sper sa fie bine. Ma bucura tare mult ca vor veni romanii, imi dau o energie pozitiva si le multumesc. Ma duc acolo si incerc sa dau tot ce am mai bun", a spus Simona Halep la aeroport.De asemenea, Simona a vorbit si despre intentia lui Ion Tiriac de a prelua functia de presedinte al Federatiei Romane de Tenis. "Cred ca ar fi un lucru foarte bun. Prin tot ce a facut in viata asta a aratat ca e un om capabil de orice si cred ca tenisul romanesc o sa fie bine daca va fi condus de dumnealui", a comentat Simona.Sportiva noastra are de aparat 2.000 de puncte WTA, dupa ce anul trecut a castigat marele trofeu de la Roland Garros.Meciurile jucatoarelor din Romania vor fi in direct pe Ziare.com.C.S.