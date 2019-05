Simona Halep a primit un wild card pentru un turneu programat luna viitoare

Ziare.

Tenismena noastra nu s-a inscris la niciun turneu pe iarba inainte de Wimbledon, insa organizatorii turneului britanic au folosit un wild card pentru a o avea pe tenismena noastra."Sunt incantata ca revin la Eastbourne in aceasta vara. Am avut cateva meciuri bune acolo in 2017 si m-am bucurat de atmosfera si de sustinerea foarte frumoasa din partea fanilor. Terenurile cu iarba de la Eastbourne ofera cea mai buna pregatire pentru Wimbledon, asa ca le sunt recunoascatoare organizatorilor pentru acest wild card", a declarat Simona Halep.La randul lor, organizatorii turneului abia o asteapta pe Simona Halep la Eastboune, turneu dotat cu premii in valoare totala de aproape 1 milion de dolari."E o veste grozava ca o s-o avem din nou pe Simona la Eastbourne. A avut un parcurs foarte bun la editia din 2017 si abia asteptam sa o revedem pe teren in aceasta vara", a declarat directorul turneului, Gavin Fletcher, pentru site-ul oficial 23-29 iunie e perioada in care va avea loc turneul de la Eastbourne.Karolina Pliskova, Kiki Bertens, Sloane Stephens, Ashleigh Barty si Elina Svitolina sunt alte nume mari din tenisul feminin ce vor lua parte la editia din acest an a turneului de la Eastbourne.I.G.