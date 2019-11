Simona Halep a rabufnit dupa zvonurile aparute in mai multe publicatii din Romania

Ziare.

Tenismena noastra a tinut sa infirme zvonurile potrivit carora s-ar fi logodit si ar fi stabilit chiar si data nuntii."Contrar zvonurilor aparute in mai multe publicatii din Romania, vreau sa va anunt ca nu m-am logodit si nici n-am stabilit data nuntii.In timp ce apreciez ca viata mea e atat de importanta incat sa devina subiect de presa, aceste zvonuri legate de viata mea privata sunt incorecte si dezamagitoare, asa ca vreau sa-mi asigur fanii, prin intermediul acestui mesaj, ca aceste zvonuri sunt false.Voi impartasi cu bucurie, in viitor, orice veste buna in acest sens", a scris Simona pe pagina ei de Facebook.De cateva luni, Simona Halep (28 de ani) formeaza un cuplu cu Toni Iuruc (40 de ani).I.G.