Simona Halep a ramas temporar fara Darren Cahill: Cand va reveni australianul

Australianul si-a luat o perioada libera pentru a fi alaturi de familie.El se va intoarce in echipa Simonei Halep in SUA, la Indian Wells , incepand cu 9 martie.In absenta lui Darren Cahill, Simona va fi pregatita la Dubai si Doha de Artemon-Apostu Efremov.Simona va debuta astazi in turneul de la Dubai, urmand sa o intalneasca pe Ons Jabeur, ocupanta locului 45 WTA Partida va incepe la ora 17:00 si va fi transmisa in direct de Ziare.com.Cele doua s-au mai intalnit o singura data, iar Simona a abandonat dupa ce a pierdut primul set.C.S.