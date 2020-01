Simona Halep a recunoscut care sunt cele mai mari provocari pe care le are la acest Australian Open: Nu imi este deloc usor

Ziare.

Tenismena din Romania pregateste debutul de la Melbourne , acolo unde va da piept cu Jennifer Brady din SUA, meci care are loc marti si a recunoscut intr-o conferinta de presa faptul ca temperatura scazuta si umiditatea considerabila reprezinta probleme deosebite pentru ea in aceasta perioada."Vreau sa castig foarte mult Australian Open , dar este foarte dificil, in special din cauza temperaturilor. Cateodata este foarte frig, nu imi este usor sa ma adaptez la astfel de schimbari.Pentru mine a fost foarte greu sa reusesc sa joc in finala din 2018 din cauza umiditatii aerului, mi-a pus probleme. Eu trebuie doar sa fiu pregatita pentru fiecare meci, doar sa joc fara sa ma gandesc la rezultat. Nu imi place sa pun presiune pe mine", a fost o parte din declaratiile sportivei din Constanta la conferinta de presa mai sus citata, petrecuta la Melbourne, inainte de startul AO.Simona Halep a evoluat deja in doua partide oficiale din noul sezon, prima castigata cu Ajla Tomljanovici, dar a doua pierduta in sferturile de la Adelaide, cu Aryna Sabalenka.Romanca a mai spus ca se simte mult mai bine pregatita in comparatie cu anul trecut aici in Australia: "Acum sunt mult mai relaxata in privinta rezultatelor. Anul trecut am spus ca voi avea un am mai relaxat pentru ca reusisem sa imi iau de pe umeri presiunea castigarii unui titlu de Grand Slam, dar nu a fost nici pe departe mai relaxat.Am muncit mult si, pana la urma, a fost un an extraordinar pentru ca am reusit sa castig la Wimbledon . Acum ma simt foarte motivata. Am muncit mult in pauza competitionala, in Dubai.Am facut o schimbare anul acesta, a fost pentru prima data cand m-am pregatit departe de Romania in pre-sezon. Acum sunt mult mai pregatita fata de cum eram la inceputul sezonului trecut, dar nu se poate vedea asta de la primele meciuri , din prima luna", a tinut sa mai adauge dubla campioana de Grand Slam, la Wimbledon si Roland Garros Marti va fi ziua in care va debuta Simona Halep la Melbourne, cu Jennifer Brady, la o ora care va fi anunta in curand de catre organizatori.Halep a facut o finala aici la Australian Open in 2018, finala pierduta cu Caroline Wozniacki din Danemarca, tenismena care se va retrage definitiv din tenis dupa acest turneu de Mare Slem din 2020.Toate partidele Simonei Halep de la Australian Open, dar si a celorlalte tenismene din Romania, vor fi LIVE pe Ziare.com.D.A.