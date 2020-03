Simona Halep a refuzat prezenta la cel mai nou turneu de top din circuitul WTA

Ziare.

com

Sportiva noastra nu a dorit sa mearga in Germania la competitia ce va avea loc intre 13 si 21 iunie.Turneul de la Berlin se va afla la prima editie si va pune la start jucatoare precum Sofia Kenin, Angelique Kerber , Coco Gauff si Julia Goerges.Competitia este dotata cu premii in valoare totala de 1.022.899 de dolari si face parte din categoria Premier.Cel mai probabil, Simona va concura in acea saptamana la turneul de la Birmingham, unde a mai participat in anii precedenti.Pentru Simona, sezonul pe iarba este foarte important anul acesta, deoarece trebuie sa apere trofeul de la Wimbledon C.S.