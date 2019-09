Simona Halep a sarbatorit implinirea a 28 de ani pe Marele Zid Chinezesc

Ziare.

Alaturi de Simona se mai afla iubitul sau, antrenorul Dan Dobre si preparatorul fizic Teo Cercel. Simona Halep apare intr-o alta imagine cu sticla de sampanie in mana si muscand dintr-o briosa."Multumesc mult pentru iubirea aratata! Am 28 de ani si ma simt extraordinar", a scris Halep in retelele de socializare.Antrenorul australian Darren Cahill, cu care ca relua colaborarea de anul viitor, i-a transmis si el urari pe Instagram, postand o imagine cu Simona si urmatorul mesaj: "Privirea pe care o ai cand stii ca o sa primesti cadouri! La multi ani @simonahalep! Sa ai o zi excelenta si sa fii sigura ca baietii tai (Toni, Theo & Daniel) vor avea grija de tine azi. Felicitari pentru un an al 28-lea minunat si hai sa il facem pe al 29-lea si mai bun!"Vezi: Simona Halep a implinit 28 de ani: Mesajul special transmis de Darren Cahill Simona Halep s-a retras saptamana aceasta de la Wuhan, in meciul din optimile de finala cu kazaha Elena Ribakina, din cauza unor dureri la spate. Ea figureaza pe tabloul principal la Beijing, unde va juca in primul tur cu o adversara venita din calificari.Halep a cucerit anul acesta un singur titlu, la Wimbledon, al doilea de Mare Slem al carierei, dupa cel de la Roland Garros, in 2018.