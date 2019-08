Simona Halep a sustinut primul sau antrenament la Toronto si a fost asaltata de fanii romani pentru poze si autografe (Video)

End pf practice for @Simona_Halep!!! She is taking the time for her fans😍😍😍Amazing @Simona_Halep!!! pic.twitter.com/heV7d1RYoG - Virginia Lucaciu (@LucaciuV) August 3, 2019

Sportiva noastra nascuta la Constanta a sustinut un antrenament sambata, iar fanii romani, in numar mare, nu au lipsit din tribune, la finalul sesiunii strangandu-se in fata romancei pentru poze si autografe.Simona Halep are prim tur liber la Toronto, iar in faza secunda va evolua cu invingatoarea dintre Kiki Mladenovici si o jucatoare venita din calificari.Simona Halep e campioana de anul trecut de la Rogers Cup si are de aparat in Canada 900 de puncte, avand sanse sa coboare de pe locul 4 in clasamentul WTA , daca nu reuseste acest lucru.Halep e cap de serie numarul 4 aici la Toronto si in acest sezon nu a castigat decat un singur trofeu, dar ce trofeu!, e vorba de cel de la Wimbledon , in luna iulie, dupa o finala cu Serena Williams , scor 6-2, 6-2.Miercuri va fi ziua in care Halep va debuta la Rogers Cup, organizatorii urmand sa anunte in timp util ora de start, dupa aflarea adversarei Simonei.Turneul de la Toronto este de tip 1000 de puncte, Masters de tip Premier 5, iar anul trecut Halep o invingea la Montreal pe Sloane Stephens intr-o finala dramatica.