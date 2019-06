Simona Halep a transmis un mesaj de felicitare pentru Liverpool si Jurgen Klopp

Ziare.

com

Tenismena din Romania, fosta lidera mondiala WTA , a avut un mesaj special pentru antrenorul german Klopp si pentru echipa britanica FC Liverpool , care a cucerit marele trofeu Champions League:"Felicitari! Atat de fericita pentru aceasta echipa. Un antrenor extraordinar!", a postat Simona pe contul sau personal de Instagram.Putem spune ca Simona Halep si Jurgen Klopp au ceva in comun, avand in vedere ca antrenorul german a pierdut doua finale de Liga inainte sa triumfe sambata la Madrid, e vorba de finalele din 2013 cu Bayern si 2018 cu Real, iar Simona Halep a triumfat intr-o finala de Mare Slem dupa ce pierduse alte 3 inainte de Roland Garros 2018, tot la French Open in 2014 si 2017, dar si Australian Open 2018.De asemenea, o alta tenismena cu nume din circuitul WTA a postat si ea un mesaj de felicitare pentru Liverpool dupa aceasta finala, e vorba de daneza Caroline Wozniacki , care scria simplu pe Twitter : "Liverpool! Liverpool! Liverpool!".Liverpool a castigat pentru a sasea oara Liga Campionilor in istorie, depasind in palmares formatii imense precum Bayern sau FC Barcelona , care au in vitrina "doar" 5 trofee de acest gen.Citeste si:Simona Halep va evolua luni in optimi la Roland Garros, cu poloneza de 18 ani Iga Swiatek, meci care va fi LIVE pe Ziare.com, la o ora ce va fi anuntata duminica.D.A.