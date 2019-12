Simona Halep a transmis un mesaj special romanilor, de 1 decembrie

Ziare.

Romanca dubla campioana de Mare Slem, acum aflata in vacanta, la capatul unui obositor sezon 2019, a postat pe pagina sa de socializare mesajul: "La multi ani, Romania!", pe pagina sa de Instagram , acolo unde a urcat si o poza din timpul unui meci de Fed Cup , competitie unde a ajuns cu Romania in acest an pana in semifinale.Ramane de vazut daca ea va mai participa la Fed Cup si anul viitor, avand in vedere ca ITF a schimbat regulile competitiei, exact cum s-a intamplat si in cazul Cupei Davis, urmand ca in luna aprilie 12 natiuni sa se intalneasca intr-un singur turneu pe parcursul unei singure saptamani.Turneul va avea loc la Budapesta, insa pentru a ajunge acolo, Romania va trebui sa treaca de Rusia intr-un meci de baraj, care va avea loc la Cluj-Napoca intre 7-8 februarie.Simona Halep a cucerit in acest an trofeul de la Wimbledon , iar la final de an a participat si la Turneul Campioanelor , unde a fost eliminata dupa faza grupelor, avand o victorie si doua infrangeri.Fosta lidera mondiala WTA va incepe sezonul 2020 in orasul natal al lui Darren Cahill , la Adelaide, in prima editie a trofeului WTA ce va avea loc in acest oras din Australia.D.A.