Simona Halep a votat la Paris. A fost intampinata cu urale de miile de romani care stateau la coada

Ziare.

com

Fosta lidera mondiala WTA a promis ca va face tot posibilul sa mearga la vot, doar daca nu va avea meci in aceeasi zi cu alegerile, lucru care nu s-a intamplat.Halep a ajuns duminica la Ambasada Romaniei la Paris si a votat, iar sosirea romancei a fost primita cu urale de miile de oameni care asteptau la coada sa voteze si care i-au facut rapid loc sportivei noastre.Romanca a votat in sectia de votare cu numarul 89 din Paris, acolo unde mii de romani asteapta de ore in sir sa voteze, dar votul este ingreunat."Depinde foarte mult de cand voi juca. Inainte de meci as vrea sa stau concentrata pe ce am de facut, dar apoi, daca am posibilitatea sa ma duc duminica la vot, ma duc cu siguranta", puncta romanca cu privire la alegeri.Ziare.com va tine la curent pe linkul de mai jos cu toate evenimentele care au loc la alegerile din Romania:Reamintim faptul ca Simona Halep va debuta marti abia la Roland Garros, urmand sa aiba meci in primul tur cu Ajla Tomljanovici din Australia, 47 WTA.D.A.