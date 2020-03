Simona Halep, abia pe locul 9 in topul victoriilor din acest an: Vezi cine e lider detasat

Ziare.

Tenismena noastra a disputat 12 meciuri in acest an, obtinand 10 victorii si fiind invinsa de doua ori.Primul loc in ierarhia publicata de Asociatia de Tenis Feminin (WTA) este ocupat de surprinzatoarea Elena Rybakina, care a obtinut 21 de succese in primele doua luni ale anului!Finalista de la Australian Open 2020, Garbine Muguruza, ocupa pozitia a doua, cu 16 victorii.1. Elena Rybakina 21 victorii - 4 infrangeri2. Garbine Muguruza 16 victorii - 4 infrangeri3. Kiki Bertens 12 victorii - 3 infrangeri4. Petra Kvitova 12 victorii - 3 infrangeri5. Aryna Sabalenka 12 victorii - 5 infrangeri6. Ashleigh Barty 11 victorii - 3 infrangeri7. Ekaterina Alexandrova 11 victorii - 3 infrangeri8. Elise Mertens 11 victorii - 5 infrangeri9. Simona Halep 10 victorii - 2 infrangeri10. Heather Watson 10 victorii - 3 infrangeriSimona Halep a participat la trei turnee in acest an:Adelaide (invinsa in sferturi de Aryna Sabalenka)Australian Open (invinsa in semifinale de Garbine Muguruza)Dubai (castigatoare)