Simona Halep, ajutata de noul antrenor: Cuvintele care au intors soarta meciului de la Dubai

Sportiva noastra l-a chemat pe Apostu-Efremov intr-un moment delicat, in setul decisiv cand Jabeur avea 6-5 si servea pentru a obtine victoria."Trage aer, respira si da drumul la brat. Daca gresesti lovind mingea, nu-i nicio problema. Daca incepi punctul pe rotund, vino la linie ca ramai departe. Daca il incepi lovind, nu inseamna ca fiecare trebuie sa fie dreapta. Daca se joaca punctul, variaza. Hai! Poti! Cauta resursele in tine!", i-a transmis noul antrenor Simonei.Revenita pe teren, Simona a facut break si apoi s-a impus la tie-break. Sportiva noastra a castigat in trei seturi , scor 1-6, 6-2, 7-6 (7), avand o revenire fantastica.In sferturile de finala, Simona se va duela cu bielorusa Aryna Sabalenka, aflata pe locul 13 in clasamentul WTA Partida va avea loc joi, dupa ora 18:30, si va fi transmisa in direct pe Ziare.com.Scorul intalnirilor precedente este 2-1 in favoarea Simonei, dar bielorusa a castigat ultima disputa, anul acesta la Adelaide.C.S.