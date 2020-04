Simona Halep anunta care e primul lucru pe care-l va face dupa ce iesim din izolare: Cu siguranta acolo voi merge

Ziare.

Sportiva noastra se afla in izolare in Bucuresti din luna martie si spune ca abia asteapta ca restrictiile sa fie ridicate pentru a putea merge la restaurant."Cu siguranta voi merge la un restaurant si voi comanda desertul meu favorit", a spus Simona pentru CNN Simona a incercat sa gateasca in aceasta perioada, s-a axat pe clatite, dar reteta nu prea i-a iesit.In schimb, cand vine vorba despre tenis, ea spera ca turneele sa fie reluate macar in luna septembrie."Sunt norocoasa ca aceasta perioada m-a prins cand eram accidentata la picior. Astfel am avut la dispozitie timpul necesar sa ma refac si sa lucrez la recuperare in loc sa ma gandesc ca voi absenta de la turnee.Sunt in contact cu antrenorii mei, iar antrenamentele le voi incepe cand restrictiile se vor ridica. Daca vom putea juca din nou tenis in septembrie, vom fi norocosi", a adaugat Simona.C.S.