Simona Halep anunta ce obiective uriase are in 2020

Sportiva nascuta in Constanta a declarat ca isi doreste sa castige al treilea Grand Slam din cariera, insa competitia pe care isi va concentra intreaga pregatire este Olimpiada."Obiectivul meu pentru acest an este, desigur, un Grand Slam pentru ca a inceput sa imi placa, iar prioritatea este Olimpiada.Imi doresc mult o medalie. Nu conteaza ce medalie va fi sau in ce proba, simplu, dublu sau dublu mixt. Vreau o medalie. Voi face tot ce pot ca sa o castig!", a declarat Halep in Australia.Simona isi incepe oficial sezonul marti dimineata, in direct pe site-ul Ziare.com.Ea o va infrunta pe Ajla Tomljanovici in runda secunda a turneului WTA de la Adelaide, orasul in care este stabilit antrenorul ei, Darren Cahill.Dupa Adelaide, Simona va merge la Sydney pentru Australian Open, primul Grand Slam al anului, acolo unde are de aparat punctele primite pentru finala jucata in 2019.M.D.