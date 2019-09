Simona Halep anunta ce planuri are dupa abandonul de la Wuhan

Ziare.

Sportiva noastra a anuntat ca va pleca spre Beijing, acolo unde vrea sa joace in turneul ce va incepe saptamana viitoare.Pana atunci, ea va urma in capitala Chinei un tratament de specialitate pentru afectiunea de care sufera."Nu e niciodata placut sa te retragi dintr-un meci. Din pacate, am avut spasme la spate si era prea dureros sa pot continua. Voi merge maine la Beijing, voi face tratament si raman pozitiva ca ma pot recupera rapid", a transmis Halep.Simona Halep a abandonat, miercuri dimineata, in primul set al meciului cu Elena Rybakina, din optimile de finala ale turneului de la Wuhan.Tenismena noastra a acuzat o problema la spate si s-a vazut fortata sa abandoneze la scorul de 4-5.Pentru prezenta in "optimi" la Wuhan, Simona va fi recompensata cu 29.695 de dolari si 105 puncte in clasamentul WTA M.D.