Simona Halep anunta incheierea colaborarii cu Daniel Dobre

Tenismena noastra a declarat in mai multe randuri ca revenirea lui Darren Cahill nu va duce la indepartarea lui Daniel Dobre, astfel ca anuntul de astazi vine ca o surpriza.De altfel, Simona n-a oferit niciun motiv pentru aceasta decizie, insa a tinut sa-i multumeasca lui Daniel Dobre si sa lase usa deschisa unei posibile viitoare colaborari."Daniel, vreau sa-ti multumesc pentru tot ce-ai facut pentru mine in acest an. De fapt, pentru mai multi ani in care ai fost alaturi de mine. Pentru munca ta dura, rabdarea si credinta in mine. Incheiem colaborarea cu un trofeu la Wimbledon si o prietenie grozava... N-as fi putut cere mai mult. Iti doresc numai bine si cine stie ce ne rezerva viitorul, poate un nou capitol pentru noi", a scris Simona Halep pe pagina sa de Facebook.Daniel Dobre a intrat in echipa Simonei la inceputul acestui an, dupa ce Darren Cahill si-a luat un an liber pentru a petrece mai mult timp alaturi de familia sa.In toamna, insa, Simona Halep si Darren Cahill au batut palma pentru revenirea antrenorului australian, incepand cu sezonul ce urmeaza.Alaturi de Daniel Dobre, Simona Halep a castigat un singur turneu. Dar ce turneu: Wimbledon!I.G.