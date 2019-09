Simona Halep, aparitie spectaculoasa la petrecerea jucatoarelor de la Wuhan

Ziare.

com

Petrecerea a avut loc sambata seara, iar Halep, fosta lidera mondiala WTA , acum aflata pe locul 6, a impresionat pe toata lumea cu look-ul sau, alegand o frumoasa rochie rosie, foarte eleganta, pentru a pasi pe covorul rosu de prezentare a jucatoarelor participante la Wuhan.Ea a realizat si o fotografie cu cele doua mascote ale competitiei, e vorba de doi ursi panda uriasi, asa cum puteti vedea in fotografia care insoteste articolul.Reamintim faptul ca Simona Halep a inceput cu bine turneul WTA de la Wuhan, castigand duminica dimineata partida de dublu unde face pereche alaturi de Raluca Olaru , in primul tur de pe tablou:In proba de simplu, Halep are primul tur liber si va evolua in turul secund cu invingatoarea dintre Strycova si Wang, meci care are loc duminica de la ora 16.Intregul turneu este televizat pe DigiSport.