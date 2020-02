Simona Halep, aparitie stralucitoare la petrecerea jucatoarelor de la Dubai (Video)

Ziare.

Sportiva noastra a imbracat o rochie neagra si a fost in centrul atentiei la petrecere."Iubesc sa fiu aici! E foarte frumos sa ai un asemenea turneu si sunt gata sa joc. Am parte de mult sprijin din partea romanilor", a spus Simona Halep la petrecere.Simona va debuta astazi in turneul de la Dubai, urmand sa o intalneasca pe Ons Jabeur, ocupanta locului 45 WTA Partida va incepe la ora 17:00 si va fi transmisa in direct de Ziare.com.Cele doua s-au mai intalnit o singura data, iar Simona a abandonat dupa ce a pierdut primul set.C.S.