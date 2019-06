Simona Halep are asteptari frumoase de la sezonul pe iarba: Am jucat bine si in trecut

Ziare.

Romanca fosta lidera mondiala, ajunsa intre timp pe locul 7 in lume, participa pentru a doua oara in cariera la Eastbourne, competitie care are loc intre 23 - 29 iunie."E primul meu turneu pe iarba si sunt foarte entuziasmata sa vad cum va fi. Am jucat foarte bine in trecut si sper sa o fac din nou. Vremea este foarte buna in acest an. Le multumim fanilor, pentru ca fara ei e greu pe teren", a fost declaratia Simonei, conform celor de la DigiSport In editia din 2017, Halep a atins faza sferturilor aici in Anglia, pierzand la Caroline Wozniacki , scor 7-5, 4-6, 1-6.Marti va evolua in primul meci de simplu Halep pe iarba britanica, direct in turul II, cu invingatoarea dintre Hsieh si Camila Giorgi.La Wimbledon , turneu care va incepe de pe 1 iulie, Simona are cea mai buna performanta o semifinala atinsa in 2014.D.A.