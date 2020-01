Simona Halep are cel mai bun inceput de turneu de Mare Slem de la Wimbledon 2017 incoace

Ziare.

Fostul lider mondial WTA are parte de un debut perfect in Australia, acolo unde are 3 victorii la rand fara set pierdut, unul dintre cele mai bune debuturi ale sale intr-un turneu de Grand Slam.Aici la Melbourne, Halep a trecut in prima faza de Jennifer Brady din SUA cu 7-6, 6-1, apoi de Harriet Dart, scor 6-2, 6-4, si de Yulia Putintseva, scor 6-1, 6-4. Nu e singura sportiva insa de la Antipozi care are pana acum un parcurs perfect, Iga Swiatek si Kiki Bertens fiind si ele tenismene cu 6-0 palmares la seturi pana in optimile de finala.Cu poloneza, Halep se si poate intalni in sferturi, daca ea o va invinge pe Mertens, iar Iga va trece de Anett Kontaveit din Estonia.Ultima performanta de acest gen a Simonei Halep a fost bifata la Wimbledon 2017, cand dupa trei tururi locul 3 mondial WTA avea la fel un start perfect. Atunci, le invingea pe Marina Erakovici, Beatriz Haddad Maia si Shuai Peng. Mai mult chiar, a mai bifat si in optimi o victorie cu 2-0 la seturi, cu Vika Azarenka, scor 7-6 (3), 6-2. Romanca avea sa fie invinsa de Johanna Konta in sferturi, scor 7-6 (2), 6-7 (5), 4-6, cand sportiva nascuta la Constanta pierdea si sansa de a deveni si lider mondial WTA.In 2015, Halep incepea la fel de bine la Australian Open , cand incepea cu victorii la 0 in primele 3 faze, pe atunci fiind tot cap de serie 3, in partidele cu Karin Knapp, Jarmila Gajdosova si Bethanie Mattek-Sands. Avea sa piarda in acel an cu Ekaterina Makarova, in sferturi.Meciul dintre Simona Halep si Elise Mertens va incepe luni dimineata la ora 2, urmand sa fie transmis LIVE text pe Ziare.com, iar la TV va putea fi urmarit pe EuroSport.Citeste si: