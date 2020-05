Simona Halep are inca sperante pentru acest sezon, dar si o mare dorinta: "Daca voi juca la un turneu de Grand Slam..."

Ziare.

Fosta lidera mondiala WTA recunoaste ca ii este tare dor de adrenalina din timpul marilor inclestari din circuit, dar ca are sperante ca acest sezon se va relua intr-un anumit fel, macar pana la finele anului."Pentru mine, daca voi avea sansa sa joc din nou in septembrie si sa particip la un turneu de Grand Slam va fi aceeasi bucurie ca si cum as cuceri un trofeu!Cel mai greu de indurat este aceasta incertitudine. E ciudat sa nu stii daca se vor mai disputa turnee din nou. Si unde, pe ce suprafata, in ce tara? Nu putem planifica nimic", a declarat Halep pentru cei de la primaonline.it Ea a fost intrebata si ce ganduri a avut cand a auzit despre anularea trofeulu de la Wimbledon , pe care l-a cucerit acum un an la All England Club: "A fost o mare tristete, finala de anul trecut va ramane mereu una din cele mai fericite zile din viata mea. Dar acum se intampla ceva pe langa care tenisul nu mai este asa important. Trebuie doar sa astept inca ceva timp pentru a-mi putea apara titlul", a mai punctat jucatoarea aflata pe locul 2 in lume.Acum un sezon, Halep trecea in marea finala de pe iarba londoneza cu scorul de 6-2, 6-2, de marea campioana americana Serea Williams., spunea dupa anularea Wimbledonului, din cauza pandemiei de coronavirus, la acel moment, Simona Halep, dubla campioana de Grand Slam in cariera.