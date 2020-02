Simona Halep are multe puncte de aparat in luna februarie si poate pierde locul 2 in clasamentul WTA

Ziare.

Romanca va reveni in competitii abia din 17 februarie, cu turneul de la Dubai, dar va avea in cele 12 zile din luna ramase o perioada dificila si aglomerata, in care va avea multe puncte de aparat de anul trecut.Romanca nu va merge la meciul cu Rusia din barajul de Fed Cup , 7-8 februarie la Cluj, dar va merge la dubla Doha - Dubai, acolo unde jucatoarea de 28 de ani va avea de aparat 495 de puncte WTA La Doha, in cadrul Qatar Open, Simona Halep a ajuns in finala din 2019, pe care a pierdut-o la Elise Mertens, castigand aici 390 de puncte, in timp ce la Dubai a pierdut in sferturile de finala, la Belinda Bencici, viitoarea campioana, pentru acest lucru bifand in clasament 190 de puncte.Alaturi de Halep asadar, si Bencici are multe puncte de aparat in luna februarie, trebuind sa isi apere trofeul de la Dubai si cele 900 de puncte aferente. De asemenea, din cadrul top 10, Elina Svitolina are si ea de aparat 535 de puncte, corespunzatoare semifinalei de la Doha (pierduta la Simona Halep) si a parcursului bun de la Dubai, unde a strans 350 de lungimi. Ashleigh Barty si Serena Williams nu au niciun punct de aparat in luna februarie, prima putandu-se distanta lejer la sefia clasamentului WTA , in timp ce Naomi Osaka a facut un singur punct anul trecut in aceasta luna, pierzand in turul II la Dubai.Iata mai jos o lista detaliata a punctelor pe care le au de aparat primele 10 jucatoare ale lumii in a doua luna a anului:Simona Halep e pe locul 2 in clasamentul WTA dupa Melbourne , cu 6101 puncte acum la activ. Intre ea si Karolina Pliskova sunt 890 de puncte, dar tenismena din Cehia are mai putine puncte de aparat in februarie.Pentru a urca asadar pe locul 2, Pliskova trebuie sa faca macar semifinale si la Dubai si la Doha, iar Simona Halep sa piarda in turul II de asemenea in ambele turnee din cele doua tari arabe.Din cadrul top 10 WTA, Barty, Pliskova, Halep, Andreescu, Bencici, Bertens si Kenin vor participa la ambele turnee de tip Premier, Doha si Dubai. Svitolina are in program Hua Hin si Doha, Bertens mai merge si la Sankt Petersburg, in timp ce Williams si Osaka nu participa la vreun turneu.In afara de Dubai si Doha, in luna februarie mai au loc turneele de la Sankt Petersburg si Hua Hin, acestea doua au loc intre 10-16 februarie, dar si Debrecen, intre 17-23, plus Acapulco intre 24 februarie si 1 martie.Citeste si:Toate partidele Simonei Halep de la Doha si Dubai vor fi LIVE text pe Ziare.com.