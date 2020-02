Simona Halep are sansa revansei: Anuntul facut de organizatorii de la Dubai

Ziare.

Asta deoarece organizatorii turneului de la Dubai au anuntat ca i-au oferit un wild card Muguruzei.Competitia de la Dubai va avea loc saptamana viitoare, iar Simona Halep este principala favorita.Simona o va putea intalni pe Muguruza inca din turul 2, in functie de rezultatul tragerii la sorti de sambata.Cele doua s-au intalnit si in urma cu cateva saptamani, in semifinalele de la Australian Open , iar iberica s-a impus.La turneul de la Dubai vor mai participa jucatoare precum Karolina Pliskova , Belinda Bencici, Elina Svitolina, Sofia Kenin si Kiki Bertens.C.S.