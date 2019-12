Simona Halep are un nou antrenor: Cine l-a inlocuit pe Daniel Dobre

Ziare.

Locul lui Dobre in echipa noastra a fost luat astfel de Artemon Apostu Efremov.Acesta a lucrat in trecut ca antrenor principal al Irinei Begu si al Mihaelei Buzarnescu.El va fi doar co-antrenor al Simonei Halep, urmand sa preia rolul de principal doar la turneele la care Darren Cahill nu poate participa.Anuntul cooptarii lui Artemon Apostu Efremov in echipa a fost facut de Darren Cahill, care i-a urat bun venit.Acesta a ajuns deja la Dubai, unde Simona se pregateste de startul noului sezon.Primul turneu din 2020 la care Simona va participa este cel de la Adelaide, incepand cu 13 ianuarie.C.S.