Simona Halep are vesti excelente inaintea ultimelor turnee ale sezonului

Fostul numar 1 WTA a venit cu vesti excelente la plecare, ea dezvaluind ca a scapat de problemele medicale ce au chinuit-o in aceasta vara."Fizic, 100% nu am niciun fel de problema. Am avut niste probleme la glezna, de fapt, la tendonul lui Ahile, impreuna cu glezna. Acum ma simt buine, am facut recuperare, tratament. M-am antrenat in utima saptamana si ma simt bine", a declarat Halep la Telekomsport.Simona mai are de disputat trei turnee in acest sezon, cele de la Wuhan si Beijing, dar si Turneul Campioanelor din Shenzhen.Constanteanca spune ca va incerca sa se adapteze la conditiile din China pentru a obtine rezultate cat mai bune."E diferit. Mancarea e diferita, aerul un pic diferit, cultura diferita. Incerc sa ma adaptez cat se poate de bine si sa joc cat se poate de bine, insa nu e usor", a mai spus romanca,