Simona Halep, asteptata cu nerabdare la Dubai: Mesajul transmis de organizatori

Ziare.

com

CEO-ul turneului din Emiratele Arabe Unite, Colm McLoughlin, lauda prestatiile tenismenei romane din ultima perioada."Suntem incantati s-o vedem pe Simona jucand atat de bine, nu doar la Wimbledon, dar pe toata durata anului trecut", a spus Colm McLoughlin, potrivit Gulf News "De asemenea, suntem incantati ca a avut un start de sezon bun in Australia si abia asteptam s-o vedem in actiune aici", a adaugat acesta.Turneul de la Dubai, dotat cu premii in valoare totala de 2,5 milioane de dolari, va avea loc in perioada 17-23 februarie.Simona Halep va fi cap de serie numarul 1.I.G.