Simona Halep, atacata de hackeri: Cati bani au cerut atacatorii in numele sportivei (Foto)

Atacatorii au dorit sa profite de celebritatea Simonei Halep si au solicitat bani in numele sportivei."Hei, ma poate ajuta cineva? Sunt blocata in Elvetia, iar contul meu bancar nu merge aici. Am nevoie de 500 de dolari, sunt dispusa sa platesc 1500 de dolari pana in week-end. Am un cont pe Zelle. Aplicatia Venmo nu functioneaza dintr-un anumit motiv. Va rog, nu ma mai intrebati daca primesc bani prin Venmo. Este atat de rusinos", a aparut scris pe contul Simonei.Ulterior, aceste mesaje au fost sterse. Nu se cunoaste momentan cine sunt atacatorii, daca cineva a cazut in capcana si daca sportiva si-a recuperat contul.Simona are 1.3 milioane de urmaritori pe Instagram.C.S.