Simona Halep avanseaza la Eastbourne dupa o demonstratie de forta

Ziare.

com

Sportiva noastra a trecut fara nicio emotie de o jucatoare incomoda, Su-Wei Hsieh (29 WTA ), reusind sa se impuna cu 6-2, 6-0.Simona nu a avut emotii in niciun moment al jocului si a aratat o siguranta extraordinara la primul meci in proba de simplu pe iarba din acest sezon.In urma acestui succes, Simona si-a luat revansa pentru eliminarea suferita anul trecut la Wimbledon in fata jucatoarei din Taipei.Pentru Simona urmeaza un duel in optimile de finala cu Polona Hercog, aflata pe locul 60 in clasamentul WTA Partida va avea loc miercuri, la o ora ce nu a fost stabilita momentan.20:38 - Simona conduce cu 5-0 si e la un singur game de victorie.20:36 - Simona face 4-0 si e tot mai aproape de victorie!20:32 - Simona mai face un break si are 3-0!20:29 - Game fara emotii pentru Simona si scorul devine 2-0!20:25 - Simona incepe si setul secund cu un break!20:20 - Simona castiga fara emotii primul set cu 6-2!20:17 - Hsieh isi face si ea serviciul si scorul este 5-2.20:14 - Simona se desprinde la 5-1 si e tot mai aproape de castigarea primului set.20:08 - Simona mai face un break si conduce cu 4-1!20:05 - Game la zero reusit de Simona si scorul este 3-1!20:03 - Simona face break si conduce cu 2-1!20:00 - Simona salveaza o minge de break si scorul devine 1-1!19:55 - Hsieh isi face fara emotii serviciul in primul game al meciului.19:51 - Hsieh va servi prima.19:43 - Meciul va incepe in cateva minute.Info:Simona Halep ocupa locul 7 in clasamentul WTA, in timp ce Hsieh este pe locul 29.Scorul intalnirilor precedente este 1-1, dar Hsieh s-a impus anul trecut in duelul de la Wimbledon.Meciul este televizat de postul Digi Sport 2.