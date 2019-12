Simona Halep, cea mai apreciata fotografie a anului in tenisul feminin

Ziare.

Prima imagine a Simonei Halep cu trofeul de la Wimbledon a avut cel mai mare numar de like-uri pe contul oficial de Instagram al WTA in 2019.Imaginea cu Simona si trofeul a strans 61.490 de like-uri din intreaga lume.De asemenea, o imagine publicata de WTA cu Simona Halep, imediat dupa ultimul schimb al finalei cu Serena Williams , se afla pe locul 3, cu 46.947 de like-uri.O alta imagine cu Simona si trofeul de la Wimbledon ocupa locul 7, cu 34.292 de like-uri.Recent, Simona a fost desemnata cea mai populara jucatoare din circuitul WTA pentru al treilea an la rand.In total, WTA a publicat 1.935 de mesaje pe Instagram in 2019, ce au adunat 12.581.104 de like-uri.C.S.