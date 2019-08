Simona Halep clarifica situatia lui Darren Cahill

Ziare.

Sportiva noastra a precizat ca Darren este in continuare alaturi de ea doar in calitate de prieten si ca nu s-a intors in staff, desi l-a ofertat dupa Wimbledon "Darren este inca un prieten, ma sprijina tot timpul si ii multumesc pentru asta. Dar nu este in echipa mea", a spus Simona Halep la Tennis Channel.Dupa titlul de la Wimbledon , Simona l-a ofertat public pe Darren Cahill sa revina in echipa, dar australianul nu oferise un raspuns.Amintim ca Darren a decis sa puna punct parteneriatului cu Simona in noiembrie 2018, invocand dorinta de a fi mai aproape de familie.C.S.