Simona Halep, conferinta de presa la Palatul Parlamentului, alaturi de alte legende: Ce le-au cerut politicienilor

In conferinta sustinuta astazi, Simona Halep a cerut ca bugetul sportului romanesc sa fie marit. De asemenea, Simona a mai cerut si ca Bucurestiul sa aiba o noua Sala Polivalenta."Este ceva important pentru sportul romanesc. Nu am venit aici pentru mine, am venit pentru noua generatie care are neovie de infrastructura. Avem nevoie de o sala unde sa joace echipa de Fed Cup Fac apel pentru aceasta cauza. Consider ca tenisul romanesc are nevoie de ajutor. Trebuie sa se consturiasca un sistem pentru noile generatii. Este mare nevoie", a spus Simona Halep, conform Gsp.ro Totodata, si fosta mare atleta Gabriela Szabo , fost ministru al Tineretului si Sportului, a avut un discurs dur."Nu prea mai ies public sa vorbim pentru ca mi se pare ca vorbim in van si nimeni nu ne asculta. Este un an important pentru sportul mondial si cel romanesc. Strategia noastra e sa avem cat mai multi sportivi la Tokyo, unde ne dorim sa cucerim medalii olimpice. Sportul romanesc are nevoie de finantare si de bani.Singurul lucru necesar e ca cei care ne vor conduce sa inteleaga care sunt nevoile urgente. Trebuie sa prioritizam sportul, sa vedem ce schimbam in Codul Fiscal. (...) E benefic ca Primariile sa finanteze sportul sau nu? Vad fel si fel de articole despre aceatsa tema. Pana la urma, ce vrem? Sa fie finatat sportul sau nu? Trebuie sa stam toti la masa si sa vedem exact ce trebuie sa facem", a completat Szabo.La randul sau, si fosta inotatoare Camelia Potec a cerut sprijinul politicienilor."Noi nu apartinem de nicio culoare politica. Am tot vorbit despre problemele din sportul romanesc. Fara infrastructura, este greu sa convingem copiii sa vina la sport si la miscare. Parintii sunt dispusi sa-si aduca copiii la sport, dar nu au unde sa-i aduca.Ca sa devina prioritate nationala, sportul trebuie finantat. Cred ca sportul ar trebui sa fie practicat inca de la varste fragede, iar ideea de a avea gradinite sportive era foarte foarte buna", a mentionat Potec.C.S.