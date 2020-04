Simona Halep, data exemplu pozitiv de o rivala

Ziare.

Kuznetsova spune ca o astfel de relatie apropiata e foarte dificil de gasit in tenis.Rusoaica se felicita ca si ea are un antrenor de care este la fel de apropiat, pe Carlos Martinez, pe care il imparte cu Daria Kasatkina."E vorba de chimie. Nu ma gandeam ca poate exista asa ceva si in tenis. Exista chimie intre iubiti, prieteni, dar iata ca exista si intre jucator si antrenor. Vad o chimie similara si la Simona Halep cu Darren, dar nu multi jucatori au parte de asa ceva", a afirmat Kuznetsova, potrivit The National Simona s-a reunit cu Darren Cahill la finalul anului trecut, dupa o pauza de un sezon.Chiar daca nu au lucrat impreuna oficial, Simona si Darren au colaborat si pe parcursul sezonului precedent.C.S.