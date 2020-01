Simona Halep debuteaza la Adelaide: Iata ora de start a primului meci

Ziare.

Sportiva noastra va juca in proba de dublu de la Adelaide alaturi de Raluca Olaru Cele doua romance vor evolua impotriva favoritelor numarul 2, KVeta Peschke si Demi Schuurs.Meciul este programat sa inceapa luni dimineata, dupa ora 5:00 (ora Romaniei).La casele de pariuri , Peschke si Schuurs sunt considerate favorite, avand cota 1.57 pentru o victorie.In schimb, in proba de simplu, Simona va intra direct in turul 2, urmand sa o intalneasca pe invingatoarea dintre Ajla Tomljanovici si Yulia Putintseva.C.S.