Simona Halep, victorie in primul tur la Wuhan, pe tabloul de dublu, alaturi de Raluca Olaru

Romancele Olaru si Halep s-au impus cu 7-6, 4-6, 10-8, dupa o ora si 42 de minute de joc.Dupa un prim set echilibrat, terminat la tiebreak, acolo unde fetele noastre au castigat la trei, a urmat un set doi cu multe greseli din partea noastra, dar si cu un un joc mai consistent facut de Tang si Wang, jucatoare gazda care au primit wild-card pentru tabloul de la Wuhan.A urmat un super tie break decis clar in favoarea romancelor, care au condus cu 7-3, 8-4, au ratat apoi doua mingi de meci, dar pana la urma au inchis partida.Cele doua vor da piept in turul secund cu echipa castigatoare din partida Bertens / Kerkhove - Duan / Kudermetova (ultimele fiind favorite 6).Halep va evolua si la simplu la Wuhan, direct in turul II, cu invingatoarea dintre Strycova si Wang, meci care are loc chiar duminica de la ora 16.8.56: 9-8, doua mingi de meci la rand ratate de fetele noastre, pe mana lui Olaru..8.53: A doua schimbare de teren vine la scorul de 8-4 pentru Halep si Olaru.8.52: Se distanteaza fetele noastre, avem 7-3.8.49: 4-2 la prima schimbare de teren pentru Halep si Olaru.8.40: 5-4, Simona Halep bifeaza primul game alb al partidei.8.38: Dar iata ca Halep si Olaru recupereaza un prim break, e 3-5 si va servi Simona.8.34: 2-5, un nou break facut pe serviciul lui Olaru si cel mai probabil vom avea super tie break.8.29: Inca un game pierdut la punct decisiv de Olaru si Halep, care raman la un break in spate de Tang / Wang.8.24: 3-2, Raluca Olaru si Simona isi revin putin. L-au chemat apoi si in ajutor pe Daniel Dobre , antrenorul Simonei.8.21: 3-1, se desprind din pacate sportivele gazda pe tabela.8.16: 1-2, doua puncte la rand facute de Tang si Wang.8.07: Halep isi castiga usor primul serviciu din setul secund, 1-0.8.01: 4-2 la prima schimbare de terenuri, pentru fetele noastre.7.58: 6-6, avem tiebreak pana la urma, Raluca Olaru in fine isi face un game pe serviciul sau.7.53: Chinezoaicele isi asigura cel putin tiebreakul, am avut totusi doua mingi de break..7.49: Isi tine firea Simona si face 5-5, se merge in prelungiri in aceasta prima mansa.7.45: 4-5, game alb facut de chinezoaice, va servi Simona pentru ca echipa noastra sa ramana in acest set.7.43: Continua sarabanda breakurilor, e 4-4, e a doua oara la rand cand Raluca Olaru isi pierde serviciul.7.37: Inca un break facut de fetele noastre, dupa punct decisiv, 4-3 pentru Halep si Olaru.7.33: Serviciu foarte bun facut de Halep, care acum egaleaza la trei pe tabela.7.28: Break la zero din pacate acum, pe serviciul Ralucai Olaru.7.24: Vine primul break al partidei, 2-1 pentru Olaru si Halep, care par sa intre in controlul partidei.7.21: 1-1, fetele noastre egaleaza, cu putin mai multe emotii la serviciu.7.18: Inceput bun pentru asiatice, care au cedat un singur punct pe propriul serviciu.7.15: Jucatoarele au iesit la incalzire, sportivele din China vor servi primele in partida.Cele doua romance intalnesc o pereche formata exclusiv din jucatoare chineze, care nu au insa un clasament redutabil in WTA . Tang este pe 763 in lume, in timp ce Wang ocupa locul 164.De altfel, perechea din China a primit un wild-card pentru a putea participa pe tabloul de la Wuhan.Invingatoarea din acest meci va da piept in turul secund cu echipa castigatoare din partida Bertens / Kerkhove - Duan / Kudermetova (ultimele fiind favorite 6).In turneul de simplu, Halep e favorita 4 la Wuhan si revine astfel in circuit dupa o lunga absenta, ultima sa partida fiind la US Open , cand era eliminata in turul II de la Taylor Townsend.Olaru si Halep au evoluat in acest an la dublu si la Eastbourne, pe iarba, bifand o semifinala. Cele doua au 7 partide jucate impreuna in circuitul WTA din 2014 incoace, avand un raport de 3-4 la capitolul victorii/infrangeri.Partida va fi televizata pe DigiSport 2.