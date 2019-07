Simona Halep, decorata de Iohannis - oficial

Ziare.

Anuntul decorarii a fost facut imediat dupa victoria Simonei de la Wimbledon, iar marti Iohannis a semnat decretul de decorare."Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat vineri, 26 iulie a.c., decretul de decorare a Simonei Halep.Astfel, in semn de inalta apreciere si recunoastere pentru castigarea Trofeului de Tenis de la Wimbledon, pentru rezultatele sportive exceptionale obtinute de-a lungul carierei, pentru desavarsirea pozitiei in randul celor mai bune jucatoare ale lumii, precum si pentru talentul, daruirea, devotamentul si profesionalismul puse in slujba afirmarii sportului romanesc pe plan international si popularizarii acestuia in randul tinerilor, fiind un simbol al tinerei generatii de sportivi, Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a conferit Ordinul National "Steaua Romaniei" in grad de Cavaler sportivei Simona Halep", se arata intr-un comunicat al Administratiei Prezidentiale.Ceremonia oficiala de decorare a fostului numar 1 WTA va avea loc martea viitoare, pe 30 iulie.M.D.