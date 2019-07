Simona Halep, decorata de Klaus Iohannis: "E mai greu ca in finala de la Wimbledon"

Ziare.

Ceremonia a avut loc marti la Palatul Cotroceni, unde Simona a fost insotita de familie, echipa sa, precum si iubitul ei, Toni Iuruc. Au mai fost prezenti Ilie Nastase, fostul ei antrenor Adrian Marcu si fostul presedinte al FRT, George Cosac."In semn de inalta apreciere si recunoastere pentru castigarea Trofeului de Tenis de la Wimbledon, pentru rezultatele sportive exceptionale obtinute de-a lungul carierei, pentru desavarsirea pozitiei in randul celor mai bune jucatoare ale lumii, precum si pentru talentul, daruirea, devotamentul si profesionalismul puse in slujba afirmarii sportului romanesc pe plan international si popularizarii acestuia in randul tinerilor, fiind un simbol al tinerei generatii de sportivi, Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a conferit Ordinul National "Steaua Romaniei" in grad de Cavaler sportivei Simona Halep", se arata intr-un comunicat al Administratiei Prezidentiale.Presedintele Romaniei a felicitat-o pe Simona si a tinut sa traga un semnal de alarma legat de ajutorul pe care il primesc sportivii din partea autoritatilor locale"Avem in fata noastra o mare campioana, care a oferit romanilor nu doar momente de bucurie, dar si un exemplu. Va multumesc pentru modul in care reprezentati tara noastra si aceasta e doar victoria dumneavoastra. Ar trebui sa fie si un semnal de alarma pentru autoritatile locale, pentru a se implica mai mult in a ajuta sportivii. Cand spui Halep, spui Romania", a spus Klaus Iohannis.Vizibil emotionata, Simona a avut un discurs scurt: "Va multumesc din suflet pentru cea mai inalta distinctie a Romaniei. Sper ca prin aceste rezultate sa-i inspir pe copiii. Sunt mandra ca sunt romanca si sper sa merg cu fruntea sus peste tot si sa castig cat mai multe trofee, ca sa fiu o inspiratie pentru toti copilasii. Va multumesc foarte mult. Sunt foarte emotionanta, e mai greu ca in finala de la Wimbledon".Simona Halep a castigat luna aceasta cel de-al doilea turneu de Grand Slam din cariera, impunandu-se pe iarba de la Wimbledon.In finala, tenismena romana a invins-o in mai putin de o ora pe americanca Serena Williams, scor 6-2, 6-2.Anul trecut, Simona a castigat la Roland Garros, dupa o finala cu Sloane Stephens.I.G.